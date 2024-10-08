Активносци у Керестурскей парохиї

РУСКИ КЕРЕСТУР – На штварток, 10. октобра, означи ше 150 роки од народзеня владики Дионизия Нярадия. Служба Божа ше будзе служиц вечар, а после Служби на гробе панахида.

Родичох другей класи можу приявиц свойо дзеци за Першу Причасц и виронауку у церкви.

Стретнуце Марийового дїла з нагоди 80-рочнїци, будзе 20. октобра у Зренянину. Окрем духовних шведоченьох, владика Мирко Штефкович одслужи службу. Пише ше автобус Керестур – Коцур, хто жада исц може ше приявиц.

Пондзелок, 7. октобра, цала католїцка Церква посцела и модлєла ше за мир у швеце, а внєдзелю вечар папа модлєл пацерки за мир у швеце у Базилики „Мариї Велькей” у Риме.

И пре тоту нагоду, пондзелково Служби буду у старим Манастире и потим Молебен за мир у швеце. Служби у Водици буду орґанизовани кед ше годно пойсц, пре роботи на главней калдерми.