Активносци у парохиї св. Миколая

РУСКИ КЕРЕСТУР – Того тижня розпорядок Службох Божих пременєти, пре одход священїкох на духовни вежби зоз кир Георгийом Джуджаром до Шиду.

Пондзелок, 19. юния Служба будзе рано на 7 годзин, а вечар Служби нє будзе.

Вовторок и стреду, 20. и 21. юния Служби нє будзе, анї рано анї вечар.

Штварток, 22. юния рано нє будзе Служби Божей, а на вечар Служба будзе на 19. годзин.

Пияток, 23. юния Служби ше будзе служиц як звичано, ранша на 7, а вечарша на 19 годзин.

На соботу, 24. юния, швето Рождество Йоана Хрестителя – Яна. Служби буду на швето, рано на 8 годзин у церкви, на 10 годзин у Водици и вечар на 19 годзин.

Школяре, штредньошколци и школяре основних школох поволани на Службу Божу у Водици же би подзековали Мацери Божей за успихи у школским року котри прешол.

Поволани шицки школяре, учителє и професоре, та родичи школярох же би пришли подзековац Мацери Божей.

На Службу до Водици приду и дзеци зоз Коцура.