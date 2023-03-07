НОВИ САД – У святочней сали на Филозофским факултету у Новим Садзе, пондзелок, 6. марца докторанд Александер Мудри одбранєл докторску дисертацию, цо як гварене на одбрани, перша линґвистична робота хтора написана и одбранєна по руски.

Тема докторскей дисертациї: Терминолоґия у вязи зоз виховом домашнїх животиньох у руским язику у Войводини (коґнитивнолинґвистични аспект), у хторей Мудри окончел три уровнї анализи – анализу назвох, односно номинацийох, потим фразеолоґизмох и треца анализа бул асоциятивни тест, дзе хасновани резултати зоз теренского виглєдованя.

У комисиї були проф. др Оксана Тимко Дїтко, проф. др Миливой Аланович и менторка проф. др Людмила Попович, хтора визначела же тота дисертация значна праве прето же отворела єден нови аспект у виглєдованю руского язика, а то коґнитивна линґвистика.