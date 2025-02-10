Александра Славуєвич абсолутна шампионка

ШИД – У Словацким доме, а у орґанизациї Здруженя „Сримска забивачка и колбасияда“, всоботу 8.фебруара отримане змаганє за найлєпши такволани сухи ферментовани колбаси у трох катеґорийох.

Апсолутна шампионка „колбасияди“ Александра Славуєвич зоз Шиду. Злато освоєла Драґана Лужаїч зоз Моровичу, стрибло Милош Дражич зоз Шиду, а бронзу Деян Кошутич зоз Шиду.

У „медзинародней катеґориї“ перше место освоєл Зоран Каленич зоз Шидских Бановцох РГ, друге „Белє плус“ Д.О.О. зоз Дарди РГ, а треце Славко Василєвич з места Роґулї БиГ.

У катеґориї „куленова сека“ перше место додзелєне Урошови Каленичови зоз Адашевцох, друге Стевову Трлаїчови зоз Шиду, а треце место Николови Смиляничови зоз Руми.

Побиднїки преглашени на шветочней вечери, госцох забавяли тамбураше, а фахова комисия мала одвичательну роботу, бо на змаганє було приявене 140 прикладнїки колбаси под шифру.