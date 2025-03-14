Напредує обнова Алмашского краю

НОВИ САД – Городоначальнїк Нового Саду Жарко Мичин присуствовал на 106. схадзки колеґиюма фаховцох позбераних коло вецейрочного комплексного проєкту обнови и реконструкциї Алмашского краю, хтора ше поряднє, кажди тидзень, орґанизує у Городскей хижи.

На схадзки присуствовали и членїца Городскей ради за културу Мая Черемиджич Шаинович и директор Заводу за защиту памятнїкох култури городу Нового Саду Далибор Рожич, фаховци задлужени за архитектонски и комунални дїялносци, як и представнїки других одвичательних институцийох.

Городоначальнїк Мичин виявел же ушоренє Алмашского краю єден зоз найважнєйших проєктох за Нови Сад. Алмашски край нє обична часц городу, на його улїчкох зачувани найстарши здогадованя на наставанє нашого городу. Зоз ушореньом, потвердзуєме же зачуваме будуцим генерацийом дух людзох хтори поставели фундаменти того городу. Нєшка ше бешедовало о реализациї шицких планованих активносцох. Констатоване же з векшей часци робота поробена, алє же нас и того року чекаю роботи хтори финансує город Нови Сад и Покраїнска влада. Мичин ищє гварел же будзе провадзиц динамику роботох же би ше шицки роботи виведли у интересу Новосадянох.

Подполна ревитализация Алмашского краю як защиценей културно-историйней цалосци єден з найважнєйших проєктох за Нови Сад. Поверхносц тей часци города 23 гектари у юговосточней часци Нового Сада на Подбари. Заменї ше комплетну инфраструктуру, ушори ше партерни поверхносци, транспортну сиґнализацию, явне ошвиценє, хортикултурне ушоренє, урбани мобилияр и опрема, туристичну сиґнализацию и визуални идентитет. Проєкт подрозумює реконструкцию вецей як 600 хижи и цалком нову инфраструктуру на скоро двацец улїчкох.