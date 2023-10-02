Амбасадор Володимир Толкач з нагоди Дня бранїтельох

БЕОҐРАД – Амбасадор України у Сербиї Володимир Толкач у сообщеню написал же Україна першираз означує Дзень бранїтельох и бранїтелькох 1. октобра.

Тиж написал же од початку русийскей аґресиї 2014. року, на тот дзень ше дава почесц храбросци и геройству бранїтельом. Шицким тим хтори почитую воєни традициї и досцигнуца українского народу, як и тум цо доприноша його дальшому змоцньованю патриотского и духа и єдинства дружтва.

Амбасадор Толкач пояшнєл же нє случайне же ше тот дзень означує праве на швето Покрова Пресвятей Богородици. Понеже їх предки Козаки почитовали Богородицу и тото швето було єдно з найвекших, прецо и достало друге мено – Козацки Покров. А тераз Дзень бранїтельох отечества 1. а нє 14. октобра у вязи зоз преходом Православней церкви України и Українскей грекокатолїцкей церкви на новоюлиянски календар.

Цали текст написани по сербски и можеце го пречитац на тим линку.