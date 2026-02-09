Ана Брнабич нащивела фамелию у Руским Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу, 7. фебруара предсидателька Народней скупштини Републики Сербиї Ана Брнабич нащивела пейцчлену фамелию Премович у Руским Керестуре.

Информацию о нащиви Брнабичова обявела на своїм инстаґрам профилу, дзе медзи иншим наведла же ше и надалєй будзе моцнїц пронаталитетна политика, и же нє виостанє потримовка младим малженским паром, понеже ше спомнута фамелия пред даскельо роками преселєла зоз Кули до Керестура.

Тот дзень у валалє була присутна полиция у вельким чишлє, коло поладня улїца Ю. Н. А. од Русинскей по Беґельску була цалком заварта за транспорт, понеже ту бива фамелия котра була домашня Брнабичовей. У тим чаше през улїчку нє могол нїхто прейсц, та до своїх обисцох нє могли дойсц анї тоти людзе цо там биваю.

Як дознаваме на дружтвених мрежох, и у локалних медийох, того дня Брнабичова нащивела Општински одбор СНС-у, и госцовала на локалней телевизиї.

Гоч локални виберанки у оштини Кула урядово ище вше нє розписани, познате же маю буц отримани наяр, а мож заключиц же предвиберанково активносци у полним розмаху.