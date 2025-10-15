КултураРутенпресТексти

Ана Римар Симунович будзе госцинска на Стретнуцу у Матки

автор Л. Сарич
автор Л. Сарич 12 Опатрене

НОВИ САД – У Руским културним центру у Клубу аматерох на штварток, 16. октобра, отрима ше „Стретнуце у Матки” зоз доц. др Ана Римар Симунович.

Водитель програми Славко Винаї, а стретнуце почнє на 18.30 годзин.

