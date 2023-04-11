Ана Римар Симунович докторовала

НОВИ САД – У святочней сали на Филозофским факултету у Новим Садзе, пондзелок, 10. априла докторандка Ана Римар Симунович одбранєлa докторску дисертацию.

Тема докторскей дисертациї: Мит завичаю у творчосци Михайла Ковача у контексту рецепциї українскей литератури, а предмет виглєдованя бул Ковачов авторски мит зоз акцентом на митолиґиї хтори превжал од українских писательох од класикох українскей литератури, насампредз од Тараса Шевченка, алє и других.

У комисиї були доцент др Юлия Драґойлович, проф. др Ивана Живанчевич-Секеруш и менторка проф. др Людмила Попович.

На одбрани докторскей дисертациї присуствовал и проф. др Юлиян Тамаш хтори гварел же ма вредну нашлїднїцу у виучованю рускей и українскей литератури. Тиж додал и же Ана руша у напряме векшого интересованя ґу компаратистики и теориї литератури, а по його думаню то дава глїбину у такволаней националней филозофиї, чи реґионалней, чи рускей, чи ширшей, та и шветовей литератури.