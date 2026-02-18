Анализа жеми важна за рошлїни

ДЮРДЬОВ – Пияток 13. фебруара у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” отримане преподаванє о важносци анализованя жеми на полю.

На преподаваню бешедовал професор у пензиї Бранко Маринкович, котри робел на Польопривредним факултету у Новим Садзе, а тераз є заняти у Компаниї „Timac agro Balkans” доо у Новим Садзе и роби на оглядних прикладнїкох жеми.

Маринкович гварел же у польопривреди вецей нє мож робиц одокативно, алє же ше муши кажду жем, кажду парцелу, патриц окреме, а понеже каждей рошлїни потребне дацо инше, найлєпше жем добре випитац.

У розгварки зоз польопривреднїками проф. Маринкович спомнул же ше жем дакеди могло одокативно обрабяц, пиркскац, гноїц, алє то вецей нє так першенствено пре стан жеми, односно док жем була худобна, цо ґод ше до нєй положело було резултати, алє пришло до засиценя и жем треба осторожно третирац. Даєдни елементи зоз наприклад штучного гною пре засиценосц можу допринєсц зменшаному урожаю, дакеди у єдей сезони, а дакеди и даскельо дзешатки роки.

После приказованя ґрафиконох, обгрунтованьох и практичних совитох, розменьовани искуства и вєдно анализовани и коментаровани анализи жеми польопривреднїкох.