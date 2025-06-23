Спокуси на крижней драги

Пред нами час у котрим будземе виложени рижним спокусом. Нашо символи – од застави, та надалєй, нам вельо нє поможу кед нє будземе порихтани и нє будземе знац надбудовац шицко тото цо нас пред державу представяло дакеди, як винїмково препознатлїве по квалитету и власним идентитету

Звикнути на розлични способи живота и роздумованя, на просторох на котрих иснуєме, твориме у шицких сферох, животних спокусох, каждa пременка способу живота зохабя на шицких нас одредзени пошлїдки. Тоти цо свидоми того шицкого цо ше случовало зоз нами и коло нас телї роки, котри насампредз тримали до своєй вири и националного опредзелєня, зоз каждих пременкох виходза нє лєм як побиднїки, алє як прешвечени же тото цо творели, до того цо верели у гарсцочки народу, котри нєпреривно бул у борби и доказованю же му зоз велькима место – на истим просторе.

Найшвидши способ нашого презентованя, цалей нашей националней заєднїци, то вшелїяк нашо културни манифестациї, котри нас таких яки зме найчастейше представяли, голєм на хвильку, у нашей цалей явносци у держави у котрей жиєме, а и ширше. На чолє таких манифестацийох то нашо КУД – КПД, а їх руководителє маю одвичательносц пред шицкима нами як нас и на яки способ представя ширшей и векшинскей заєднїци. Материялни средства котри тераз держава унапрямує прейґ националних совитох и заводох за културу, та и покраїнских и општинских секретариятох за културу каждей националней заєднїци маю и заєднїцки цилї, а то лоялносц тим цо на власци у держави.

Так ми, док тих институцийох нє було, мали вельо векши резултати у шицких обласцох култури. Шпивали зме и танцовали пред Титом, мали зме найчисленши хор, аматерски театер чийо представи були найлєпши у держави, тамбурови оркестри доставали на змаганьох перши награди, мали зме анґажованих професийних хореоґрафох, театралних режисерох и других визначних и познатих фаховцох. Радовали зме ше каждей нашей манифестациї, масовносц младих учашнїкох и нащивительох на нїх була велька, та и сама потримовка велїх спонзорох як барз важна карика у орґанизованю. Будовали зме нови будинки наших дружтвох, од Шиду, Вербасу, Дюрдьова, Нового Орахова и других, ишли зме єдни ґу другим помагац – так Дюрдьов достал єдну твардо упечену цеглу на котрей писало, „Шевченкови” од „Карпатох”. По наших дружтвох сновани литературни секциї, мали зме векше число добрих писательох чийо ше твори прекладало на други язики, а и сами зме друковали визначним писательом преложени твори по руски.

Медзитим, на велїх руководзацих местох у нашей култури нє приходзело на час до змени ґенерацийох, та ше, прилагодзени ґу иншакому часу, зявели нови менаджере котри почали иншак розподзельовац средства же би и сами мали цо вецей хасну. Так ше помали почал осиповац и меняц сам квалитет манифестацийох, та и самих нащивительох.

Нєшка прави бренд и квалитет затераз затримала лєм „Ружова заградка”, шицки други вше менєй квалитетни, та и вше менєй нащивени, а предносц ноша дзецински манифестациї на котрих виражена масовносц и намаганє отримац завидни квалитет. Тому вшелїяк доприноши и саме одношенє спрам церкви. Нєшка помали оставаме и без адекватних просторох на котри зме звикли, дзе ше отримовали нашо фестивали и стретнуца котрих єст вше менєй на уровню на котри зме звикли. Дюрдьов хто зна покля остал без сали Задружного дома, Руски Керестур без безпечней сали Дома култури, а маме ище вше и тоти котри нам нє адекватни и нє закончени.

Знова ше находзиме у часу у котрим велї млади нашо вишколовани кадри одходза до иножемства, велї ше напевно вецей анї нє враца, цо потвердзую написи и интервюи у прешлих даскелїх рокох у наших медийох, а найвецей о тим читаме у часопису МАК. Дакеди ше през лєто стретнуца наших младих отримовали у Борове, Баня Луки, Шиду, Липовлянох, Руским Керестуре, Футоґу… Нєшка ше то зведло на иножемство у орґанизациї Националного совиту. У розподзельованю средствох младим ше одредзує вше найменєй, а обєктивно ше од истих сце же би були ношителє и нових пременкох котри унапредза нашу заєднїцу.

Нєшка нам вельо вецей як скорей потребна Национална стратеґия нє лєм пре форму, алє насампредз пре нас таких яки зме и у яким зме ше нашли стану, а же бизме исту и витворйовали, а нє як тераз, мали ю лєм на паперу. Стратеґию треба же бизме обдумали вєдно зоз церкву, же би нє приходзело до нових наших подзелєньох и же би ше зоперало нашо пошвидшане нєставанє. Дюрдьов нєшка ма спод дзевецсто Руснацох, а нє лєпша ситуация анї у других наших местох дзе жию припаднїки нашей националней заєднїци.

Пред нами час у котрим будземе виложени рижним спокусом. Нашо символи од застави, та надалєй нам вельо нє поможу, кед нє будземе порихтани и нє будземе знац надбудовац шицко тото цо нас пред державу представяло дакеди, як винїмково препознатлїве по квалитету и власним идентитету.