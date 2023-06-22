Андрей Ерделї школяр ґенерациї у Сенти

СЕНТА – У Основней школи „Стеван Сремац” у Сенти у хторей ше порядна настава отримує и по сербски и по мадярски, за школяра ґенерациї 2022/23. школского року преглашени Андрей Ерделї, хтори осморочне школованє закончел на сербским наставним язику.

Андерй по походзеню з Руского Керестура, добре бешедує по руски и словацки, и мацеров и оцов мацерински язик. Його родичи дипломовани технолоґи хтори ше пре роботу становели у Сенти.

През осемрочне школованє Андрей достал вецей Доситейово дипломи за посцигнути резултати зоз сербского язика, математики, физики, анґлийского язика, ґеоґрафиї и шаху. На змаганьох зоз сербского и шаху ше пласовал на републични уровень, а зоз анґлийского, математики и физики освойовал награди на окружним уровню. Люби рукомет, шах, реални аикидо, плїванє, а тераз бави кошарку. Найбаржей го интересую компютери, та му напрями у дальшим школованю софтверски и гардверски технолоґиї.

Школованє планує предлужиц у штреднєй технїчней школи у Кикинди.