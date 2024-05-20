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Андрей Рац други на републичним зоз штучней интелиґенциї

автор Ол. Папуґа, фото: Алфа БК Универзитет
автор Ол. Папуґа, фото: Алфа БК Универзитет 310 Опатрене

БЕОҐРАД – Андрей Рац, школяр 7. класи ОШ „Бранко Радичевич” зоз Бачинцох, на републичним змаганю зоз штучней интелиґенциї – роботика и интерфейс технолоґия у школским 2023-24. року освоєл друге место.

Републичне змаганє отримане 17 – 18. мая. На нїм ше змагали школяре основних школох зоз цалей Сербиї.

Перше место освоєл Лука Валент зоз Шиду хтори мал 89 боди, а Андрей мал 85 боди и освоєл друге место. Зоз обидвома школярами робел професор Душко Панджич зоз Шиду.

Републичне змаганє орґанизовало Министерство просвити, а домашня була Школа Алфа БК Универзитет, Дружтво педаґоґох тейнїчней култури Сербиї.

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