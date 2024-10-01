Ансамбл „Барвинокˮ з Камюнки наступел у керестурскей церкви

РУСКИ КЕРЕСТУР – Внєдзелю, 29. септембра у Служби Божей зоз духовнима шпиванками на пол дванастей наступел ансамбл „Барвинокˮ зоз Камюнки зоз Словацкей Републики.

Як визначел предсидатель Русинскей оброди и руководитель ансамблу, вони на тоти простори пришли на зашеданє Шветовей ради Руснацох/Русинох/Лемкох котра отримана у Петровцох, у Горватскей, як и на фестивал „Кед голубица лєцелаˮ. Од 2009. року сотрудзую зоз Руснацами у Войводини, та ше гваря же ше медзи нами чувствую як дома.

После наступу на служби, „Барвинокˮ ше представел и на манифестациї „Стретнуца валалох на Михалово лєтоˮ, котра истого дня пополадню, отримана у Руским Керестуре.