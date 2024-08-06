Поховани апатикар Юлиян Фейди

РУСКИ КЕРЕСТУР – На керестурским теметове вчера 5. авґуста поховани маґистер фармациї Юлиян Фейди котри ше упокоєл 4. авґуста 2024. року, у своїм 80-року живота. Фейди познати як керестурски апатикар, a бул активни и у других обласцох живота свойого валалу.

Юлиян Фейди ше народзел 30. януара 1945. року у Руским Керестуре, як штреднї од трох синох скравца оца Емила и мацери Леони, ту закончел и основну школу, а кед мал 14 роки рушел на драгу за священїка до Заґребу, дзе закончел штиророчну ґимназию и два роки филозофиї. Околносци го заш лєм одведли на другу драгу, та у Беоґрадзе 1965. року почал студиї фармациї. О рок ше оженєл зоз Меланию Рамачову, а рок потим ше им народзела дзивка Терезка. Млада фамелия жила у Беоґрадзе покля Юлиян нє дипломовал, и врацела ше до свойого валалу. Познєйше им ше народзел и син Тихомир.

Ту початком 70. рокох почал и свою професийну роботу у апатикох Дома здравя Кула, у Кули дзе єден час бул и шеф апатикох за цалу општину, а найвецей часу як руководитель керестурскей апатики одкадз ше и пензионовал.

Юлиян Фейди попри у своєй професиї бул велї роки, донєдавна, активни и як член Хору Дому култури и церкви св. о. Миколая, вєдно зоз свою супругу, а тиж и окремного Церковного хору, под руководством дириґентох од Иринея Тимка, прейґ о. Михайла Макая, Юлияна Рамача по Лидию Пашо.

Фейди останє запаметани и по тим же у Керестуре вєдно зоз Ярославом Ковачом власнїком Авто-школи, после свойого лїченя основали Клуб лїчених алкоголичарох „Здрави живот”, символично на швето Преображенє Господнє 6. авґуста 2001. року. Вони и ище дзепоєдни ше перше нєформално сходзели и потримовали у абстиненциї. Потим покончели же би ше психолоґ Ярослава Еделински обучела за їх терапеута та теди и основани Клуб. Теди мотивовани велї особи цо мали проблем з тоту зависносцу же би пошли на лїченє и пременєли свой живот. Клуб котрому Фейди бул и предсидатель полни 10 роки активно робел на потримованю своїх членох през порядни стретаня, помоц фаховцох рижних медицинских профилох, а паралелно робел и на превенциї зависносцох у школи. Клуб урядово престал робиц пре административни причини, алє ше його члени и далєй потримовали, а живот велїх фамелийох вишол з пекла зависносци.

Велї роки Юлиян Фейди бул и активни член Ловарского дружтва „Ярабица”, най повеме у його златних рокох. Дзекуюци и Фейдийовому знаню талиянского язика, Дружтво розвило ловни туризем зоз италиянскима колеґами котри до Керестура приходзели велї роки. Под час воєних 90. рокох дзепоєдни з нїх у сотруднїцтве з Фейдийом посилали до Керестура лїки на вецей заводи, як и дарунки до Дому за старих.

Як пензионер Фейди мал вецей часу та го подаровал и своєй парохиї кед бул вибрани за члена Церковного одбору на пейцрочни мандат од 2006–2011 рок, у котрим бул секретар, а потим на ище єден од 2011–2016, кед бул предсидатель. У тим периодзе, поготов у другим мандату, од 2008. року за пароха о. Михайла Малацка, поробени вецей капитални роботи на катедралней церкви, а тиж и на теметове, у Водици. Церковни одбори у котрих бул член и предсидатель Юлиян Фейди, мали задаток орґанизовац на високим уровню и велї єдинствени, та историйни подїї и ювилеї парохиї, Еґзархату, Водици, дзе требало прияц велїх и найвисших госцох зоз церковного и цивилного живота. Шицко тото вимагало вельо орґанизаторски схопносци и анґажованя, роботи, пенєжу, а вредних одборцох нєсебично предводзел предсидатель Юлиян Фейди.

Вичная му памят!