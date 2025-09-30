Апатин победзел у Коцуре

КОЦУР – Фодбалски клуб Искра одбавел внєдзелю 28. септембра у Коцуре седме першенствене стретнуце ВФЛ Сивер процив екипи ФК Младосц АПА зоз Апатину и зазначел пораженє на своїм терену зоз резултатом 2:1.

Ґол за екипу Искри дал млади Алекса Дорокхази.

За екипу Искри бавели: Филип Хромиш, Марко Секулич, Лазар Милованович, Марко Неделькович, Дамян Ґубаш, Оґнєн Салонтаи, Ненад Петкович, Димитриє Ґрубачич, Давид Гарди, Боривой Цветкович и Алекса Дорокхази.

До бависка вошли: Зоран Сердар, Мариян Малацко и Давид Неделькович, а на лавочки ище були Вид Неделькович, Милорад Ваяґич, и Лука Дорокхази.

У шлїдуюцим 8. першенственим колу ВФЛ Сивер екипа Искри будзе бавиц на нєдзелю, 5. октобра у Змаєве процив екипи ФК Обилич. Стретнуце почнє на 15:30 годзин.