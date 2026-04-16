Апатинци победзели Искру на своїм терену

АПАТИН – Фодбалски клуб Искра одбавел седме першенствене стретнуце у другей полусезони, стреду, 15. априла, у Апатину страцел од другопласованей екипи на таблїчки, од екипи ФК „Младосц АПА”, а резултат бул 3:0.

ФК „Младосц АПА” – ФК „ Искра” – 3:0.

За екипу Искри бавели: Филип Хромиш, Лука Вулич, Ненад Петкович, Павле Човс, Мирослав Живойнов, Дамян Ґубаш, Душан Бокан, Давид Неделькович, Саво Прелевич, Давид Гарди и Боривой Цветкович.

До бависка вошли Марко Неделькович, Дарко Салонтаї, Оґнєн Салонтаи, Лука Дорокхази и Василиє Дукич, а на лавочки ище бул Вид Неделькович.

Екипа Искри шлїдуюце першенствене стретнуце будзе бавиц на нєдзелю, 19. априла, у Коцуре процив екипи ФК „Обилич” зоз Змаєва. Стретнуце почнє на 16:30 годзин.