Апел нєсовисним Керестурцом о руцаню шмеца

РУСКИ КЕРЕСТУР – Зоз Явного комуналного подприємства „Рускомˮ, апелую на нєсовисних жительох Руского Керестура же би док су у природи и на базену, шмеце кладли до кантох и мехох.

Повод за тот апел прето же дзепоєдни нєодвичательни поєдинци шмеце руцаю коло кантох за шмеце, а нє там дзе предвидзене место.

Попри того же таке справованє нє гиґиєнске воно губи и випатрунок простору коло базену, ґу тому очежує и роботу занятим у Рускому, хтори место же би пражнєли канти за шмеце, примушени су ручно зберац розруцане шмеце.