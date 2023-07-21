Апел пре африцку швиньску чуму

БЕОҐРАД – Пре ширенє африцкей швиньскей чуми, Министерство польопривреди нєшка апеловало на власнїкох же би кажду пременку у здравственим стану швинї приявели ветеринарови, же би ше окончело швидку дияґностику и подняло мири за зоперанє ширеня тей оберацей хороти.

На сайту Министерства обявене на яки симптоми треба обрациц увагу. Африцку швиньску чуму мож препознац по даскелїх симптомох: наглим загинуцу єдней, лєбо вецей швиньох, кед швиня нє сце єсц, ма горучку по 42 ступнї, кирвави по скори – найчастейше по ухох, носу, хвосту, ногох, бруху и боку, часто швинї маю и преганячку, вируценє, нєсиґурни су кед ходза, чежко дихаю, кашлю и поврацаю.

Африцка швиньска чума вирусна хорота хтора у Сербиї першираз зазначена 2019. року, а скоро вше ше закончує зоз загинуцом животинї.