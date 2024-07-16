Апелує ше на гражданох – воду трошиц одвичательно

РУСКИ КЕРЕСТУР – Зоз Штабу за позарядово ситуациї општини Кула апелую на шицких гражданох тей општини же би совисно, одвичательно и рационално хасновали воду зоз водоводу, з оглядом же пре високи дньово температури звекшане єй хаснованє.

На тот способ будзе шицким гражданом оможлївене же би мали достаточно води на чопох, теди кед им вона найпотребнєйша, а так ше очува и систему за подмирйованє з воду у општини Кула, стої у сообщеню Штабу за позарядово ситуациї.

Тих дньох, водоводна система була стабилна, а зоз анґажованьом шицких продуктових и дистрибутивних капацитетох обезпечене достаточно води за пице за шицких хасновательох.

Явни комунални подприємства на териториї општини Кула окончели шицки нєобходни пририхтуюци роботи же би порихтано дочекали лєтни период.

Зоз Штабу надпоминаю же ше воду зоз системи водоводу хаснує насампредз за пице, рихтанє поживи, як и за отримованє особней гиґиєни и гиґиєни обисцох, а активносци як – наводньованє польопривредних и залїванє желєних поверхносцох, полнєнє индивидуалних резервоарох, бункерох и базенох, полїванє дражкох, терасох, дворох, умиванє превозкох, представяю нєрационалне трошенє води за пице и з тей нагоди ше апелує же би ше за тоти наменки нє хасновало воду зоз водоводней системи.