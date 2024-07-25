Апликация “nSpark” – паркиранє у Новим Садзе з єдним кликом

НОВИ САД – ЯКП „Паркинґ сервис” з Нового Саду информовала хасновательох же креирована нова апликация „nSpark”, котра оможлївює приступ ґу шицким услугом паркираня на єдним месце.

Тоти услуги то: плаценє услугох паркираня з хаснованьом платней карточки, ИПС плаценє, купованє електронского пенєжу, СМС, „беби” паркинґ карти, преверйованє чи за преводзку видата еППК, чи ше превозка находзи на депоу Подприємства, чи „паук” пробовал однєсц превозку, як и доставанє обвисценьох о вицеканю паркинґ карти.

За хаснованє тих услугох потребне инсталовац апликацию (зоз Google Play Store-a або App Store-a), реґистровац ше и креировац хасновательни налог. Шицко тото мож окончиц на интернет презентациї Подприємства у часци Способи плаценя, дзе ше находзи и Упутство за хасновнє мобилней апликациї „nSpark”.

Шицким тим котри витворюю право на „беби” паркинґ карти, нова апликация оможлївює активацию 30 годзинох безплатного паркираня. Активацию мож окончиц у Служби за предаванє ЯКП „Паркинґ сервис”, Филипа Вишнїча 47, роботни дзень од 9 по 15 годзин. Шицки додатни информациї мож пренайсц на интернет презентациї Подприємства у часци „беби” паркинґ карти як и на телефон 021/472-41-40.