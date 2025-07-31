Знаковни язик у апликациї Србиявоз

БЕОҐРАД – Хаснователє мобилней апликациї АД „Србиявоз” од тераз можу провадзиц информациї о гайзибанох и на знаковним язику, дзекуюци иновациї тима СинґАватар (SingAvatar).

То перше ришенє дзекуюци хторому явни транспорт приступни и особом хтори хасную знаковни язик, зоз помоцу 3Д аватарох базованих на рушаню стварних людзох.

Ришенє розвите у рамику ҐовТех (GovTech) програми Фонда за иновацийну дїялносц, а у реализациї участвовали Србиявоз и Майкрософт у Сербиї. Прецизни и природни рухи знаковного язика, уключуюци мимику твари и пальци, виводза члени Заєднїци глухих у „motion capture” шматох, а потим ше вони преноша на 3Д аватарох у апликациї.

Апликация препознава найблїзшу желєзнїцку станїцу и понука информациї у текстуалней форми, на сербским и анґлийским язику.

Нови уровень диґиталней доступносци безплатни и доступни є шицким хасновательом, а тим уж планує преширйованє ришеня и на вецей як двацец аеродроми и железнїцки системи у Европи, Канади и Зєдинєних Америцких Державох до 2027. року.