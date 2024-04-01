Априлски испитни термин будзе отримани по розпорядку

НОВИ САД – На Филозофским факултету у Новим Садзе нєшка, 1. априла почина покладанє испитох у априлским испитним термину по розпорядку яки зазначени у роботним календаре, обявене, вчера на сайту спомнутого факултета.

Здогаднїме же на Филозофским факултету у Новим Садзе од штвартку, 28. марца застановена робота кед ґрупа младих людзох, на поволанку Студентского парламенту Универзитета у Новим Садзе, вошла до тей образовней институциї зоз вимогу же би ше професорови Динкови Ґлухонїчови дало задзекованє, пренєсли новосадски медиї.

Блокада Филозофского факултета претаргнута вчера, 31. марца кед тоту установу нащивели ректор Универзитета у Новим Садзе Деян Мадич и декани двох новосадских факултетох.

Нєшка почина испитни термин, а скорей того наявене же на 13 годзин будзе явна годзина „Шлєбода бешеди” опрез Ректорату Универзитета у Новим Садзе.