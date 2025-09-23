З ребалансом буджета одредзени средства и за Национални совит Руснацох

НОВИ САД – Покраїнски секретар за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци принєсол ришенє о розпоредзованю и суми додзелєних средствох за стаємни и рядово трошки националних совитох националних меншинох у 2025. року.

Средства за финансованє стаємних трошкох реґистрованих националних совитох националних меншинох зоз шедзиском на териториї Автономней покраїни Войводини за 2025. рок виноша 5 милиони динари, а Националному совиту рускей националней меншини опредзелєни средства у суми од 248.765 динари.

За финансованє рядовей дїялносци националних совитох видвоєни 5 милиони динари, од хторих 247.465 динари видвоєне за Национални совит рускей националней меншини.