Предвидзени средства за реконструкцию будинку Дзецинскей заградки

НОВИ САД – На схадзки Скупштини АП Войводини, отриманей вовторок 29. юлия, усвоєни ребаланс покраїнского буджету у хторим, медзи иншим, предвидзени средства од 45 милиони динари за реконструкцию и добудову будинку Дзецинскей заградки „Цицибанˮ у Руским Керестуре – стої у обвисценю на Фейсбук профилу предсидателя Општини Кула, Дамяна Милянича.

Предсидатель Милянич на тот способ обисцел и же обиходнїца Боґоєво – Оджак – Лалить – Руски Керестур – Кула уключена до Просторного плану АП Войводини 2021–2035, Општина Кула поднєсла инициятиву Покраїнскому секретарияту за будовательство най ше поруша виробок проєктней документациї, а исту инициятиву послала и Општина Оджак.

Нова транспортнїца оможлїви швидше и ефикаснєйше повязованє Општини Кула зоз гранїчним преходом Боґоєво, як и зоз рику Дунай, односно луку Боґоєво, та на тот способ, Кула по першираз постанє крижна драга важних драгових напрямох, цо отвори нови можлївосци за економски розвой, лоґистику и прицагованє инвестицийох, пише далєй у обвисценю.