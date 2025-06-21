Субвенциї за стари и уметнїцки ремесла

НОВИ САД – Покраїнски секретарият за привреду и туризем розписал нови конкурс наменєни потримовки старим и уметнїцких ремеслом, односно роботом домашнього виробнїцтва на териториї АП Войводини.

За тоту наменку видвоєнe три милиони динари, од чого два милиони динари буду унапрямени за чечуци, а остаток будзе опредзелєни за капитални субвенциї. Хаснователє достаню сто одсто покрити трошки.

Конкурс будзе отворени трицец єден дзень, за приявйованє на конкурс треба мац сертификат хтори потвердзує же поднїматель уписани до реґистру за окончованє дїялносци старих традицийних ремеслох, домашнїх роботох и уметнїцких ремеслох.

Зоз секретарияту наявене же шлїдуюцого тижня будзе розписани конкурс зоз обласци даваня роботи, а шлїдуюцого мешаца будзе розписана поволанка за „Найлєпше з Войводини”.

Вецей о Конкурсу на тим линку.