Асфалтує ше драги у валалє

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тих дньох у валалє ше одвиваю роботи на вецей локацийох, прелїва ше нови асфалт, поставя ше нови бандери, и планує ше платанє дзирох на вецей улїцох.

Як дознаваме, вчера зоз новим асфалтом прелята цала Роботнїцка улїца и часц Ленїновей улїци коло Данчовей долїни. Надалєй пририхтує ше асфалтованє Ленїновей улїци од Сримского фронта по Беґельску, Беґельска од Ленїновей спрам силосох по хижне число 44, та половка Ирини Провчи од моста ґу Селищу.

Надалєй часц улїци Сивч Йовґена од Дюри Кишюгаса та покля нє преляте, потим Улїца Йовґена Семана половка од Маршала Тита спрам Червинскей драги, як и цала Партизанска улїца, и єдна часц Улїци Бориса Кидрича.

По законченю роботох наявене же буду поплатани коло 130 дзири на драгох по цалим валалє. Роботи асфалтованя окончує ЯП „Бачка драги”.

Попри тим, уж треци дзень тирваю роботи на електричней мрежи явного ошвиценя у валалє, прецо дзепоєдни часци валала нє маю струї дополдня. Електричаре поставяю нови бандери у дасекельїх улїцох у валалє, понеже дзепоєдни уж цалком дотирвали и розпадаю ше.