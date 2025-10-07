Атила Ковач предсидатель УО НДНВ

НОВИ САД – Длугорочни медийни роботнїк и поднїматель Атила Ковач вибрани за нового предсидателя Управного одбору (УО) Нєзависного дружтва новинарох Войводини (НДНВ).

Попри Ковача, у Управним одбору НДНВ уж од скорей психолоґа Ясмина Михняк, проєктна менаджерка Маша Митрович, новинарка Єлена Тушуп и новинар и монтажер Предраґ Новкович – сообщело Нєзависне дружтва новинарох Войводини.

Нови предсидатель УО НДНВ наявел же фокус роботи того цела будзе на унапредзованю проєктних и других активносцох здруженя, и змоцньованю сотруднїцтва зоз европскима новинарскима и медийнима здруженями.

Атила Ковач єден з найвекших добротоворох и донаторох кнїжкох НВУ „Руске слово”. Народзени є у Сенти 1973. року. Робел як режисер на РТВ НС, сотрудзовал зоз велїма медиями, од 2017. роби як шеф предаваня за медзинародни корпорациї, водзел предаванє у 18 европских жемох за вецей бренди. Бешедує по мадярски, руски, словацки, польски, чески, сербско-горватски-босански и анґлийски язик.