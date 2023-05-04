Атлетичаре посцигли красни резултати

ЗОМБОР – На Окружним школским атлетским першенстве, хторе отримане пияток, 28. априла, на Городским стадиону у Зомборе, участвовали и 14 школяре од 4. по 8. класу Основней школи „Петро Кузмяк” зоз Руского Керестура.

Друге место у дисциплини бежаня на 100 метери завжал Иван Планчак, док у бежаню на 300 метери тиж друге место освоєл Дюла Фаркаш. Друге место, алє у скаканю до висока завжала и Силвия Папуґа, док у дисциплини скаканє до далєка други бул Єлисей Пап. Друге место екипно завжали и хлапци у составе – Иван Планчак, Никола Сопка, Лука Фа, Теодор Штранґар, Филип Ноґо, Кристиян Малацко.

Треци места завжали и Кристина Сопка и Саня Кандрач, Кристина у дисциплини бежанє на 60 метери, док Саня у скаканю до висока.

На змаганю участвовали коло 250 дзеци Заходно-бачкого округу, водзели их тренере Саня Еделински и помоцнїк тренера Антония Тиркайла, а за першопласованих, штредком мая будзе отримане Медзиокружне школске атлетске першенство.