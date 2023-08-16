РутенпресСпортТексти

Атлетичаре сцигли з лєтного Супер кампу (фото)

автор А. Медєши фото: С. Еделински
автор А. Медєши фото: С. Еделински 57 Опатрене

ГРЕЧЕСКА – После кампованя на Лепенским виру, за членох Атлетского клубу „Русинˮ алє и за других школярох основней и штреднєй школи зоз Руского Керестура, и того року бул орґанизовани лєтни Супер камп у Греческей.

Вкупно шесцеро школяре зоз тренером атлетики Саню Еделиснки и єй помоцнїцу Антонию Тиркайла, од 3. по 12. авґуст пребували у подножю гори Олимп, на два километри од Паралиї, на лєтовалїщу Олимпик бич.

Окрем Керестурцох, на кампу було и коло 200 школярох з других местох зоз Сербиї, та ше попри богатого вибору спортских активносцох, млади и медзи собу упознали и дружели. През седем днї лєтованя, були орґанизовани рижни активносци у води або на писку, на плажи, спортских теренох и у базену хтори бул у рамикох вили дзе школяре були змесцени.

Од спортских активносцох було заступене плїванє, воженє на каяку и кануу, одбойка на писку и фодбал, аниматоре орґанизовали рижни штафетни бависка з лабду, потим могло бавиц столни тенис, пикадо, бадминтон, а були и забавни активносци, за розвагу, як цо караоке, або ученє сучасного танцу.

Камп бул опущеного характеру, односно днї нє були преполнєти з рижнима роботнями и активносцами, цо школяре визначели як вельку предносц у одношеню на други лєтни Супер кампи по Сербиї. 

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Явна поволанка за видавательни 2024. рок, рукописи мож...

Подзекованє парохияном за помоц

Перши три боди на старту

Почала нова сезона

На штварток почина XVII Шветови конґрес РРЛ