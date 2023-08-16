Атлетичаре сцигли з лєтного Супер кампу (фото)

ГРЕЧЕСКА – После кампованя на Лепенским виру, за членох Атлетского клубу „Русинˮ алє и за других школярох основней и штреднєй школи зоз Руского Керестура, и того року бул орґанизовани лєтни Супер камп у Греческей.

Вкупно шесцеро школяре зоз тренером атлетики Саню Еделиснки и єй помоцнїцу Антонию Тиркайла, од 3. по 12. авґуст пребували у подножю гори Олимп, на два километри од Паралиї, на лєтовалїщу Олимпик бич.

Окрем Керестурцох, на кампу було и коло 200 школярох з других местох зоз Сербиї, та ше попри богатого вибору спортских активносцох, млади и медзи собу упознали и дружели. През седем днї лєтованя, були орґанизовани рижни активносци у води або на писку, на плажи, спортских теренох и у базену хтори бул у рамикох вили дзе школяре були змесцени.

Од спортских активносцох було заступене плїванє, воженє на каяку и кануу, одбойка на писку и фодбал, аниматоре орґанизовали рижни штафетни бависка з лабду, потим могло бавиц столни тенис, пикадо, бадминтон, а були и забавни активносци, за розвагу, як цо караоке, або ученє сучасного танцу.

Камп бул опущеного характеру, односно днї нє були преполнєти з рижнима роботнями и активносцами, цо школяре визначели як вельку предносц у одношеню на други лєтни Супер кампи по Сербиї.