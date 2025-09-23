Валентина Надь друга и на Першенству Сербиї

ЧУПРИЯ – Внєдзелю, 21. септембра отримане Першенство Сербиї у атлетики за младших пионирох у Чуприї.

На Першенству участвовала и Валентина Надь зоз Руского Керестура хтора ше змагала у дисциплини скоку до висока и зоз прескочену висину од 1,49 м. завжала друге место, хторе подзелєла зоз атлетичарку Лану Петрович зоз АК Балкан зоз Димитровґраду.

У тей дисциплини змагали ше 15 найлєпши атлетичарки зоз цалей Сербиї и у моцней конкуренциї Валентина зазначела одлични резултат.

Першенство Сербиї у атлетики орґанизовал Атлетски союз Сербиї, а було отримане у Чуприї.