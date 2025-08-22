АУТОНОМИЯ: „Валянє” Националного совиту Руснацох

НОВИ САД – На Порталу гражданскей Войводини „Аутономия” обявени текст о задзекованьох у Националним совиту Руснацох (НСР).

Аутономия пише же 34 особи од 45 кельо анґажовани у фахових целох и одборох НСР дали задзекованя.

На Позарядовей схадзки НСР отриманей 21. юлия зменєна предсидателька Одбору за образованє, а же ше о задзекованьой Роботного цела за науку нє розправяло лєм су констатовани. После схадзки ушлїдзели задзекованя членох одборох и роботних целох НСР и нєдавне задзекованє и предсидателя НСР, пише Аутономия.

Цали текст мож пречитац на тим линку.