АУТОНОМИЯ: „Валянє” Националного совиту Руснацох

автор В. Вуячич 19 Опатрене

НОВИ САД – На Порталу гражданскей Войводини „Аутономия” обявени текст о задзекованьох у Националним совиту Руснацох (НСР).

Аутономия пише же 34 особи од 45 кельо анґажовани у фахових целох и одборох НСР дали задзекованя.

На Позарядовей схадзки НСР отриманей 21. юлия зменєна предсидателька Одбору за образованє, а же ше о задзекованьой Роботного цела за науку нє розправяло лєм су констатовани. После схадзки ушлїдзели задзекованя членох одборох и роботних целох НСР и нєдавне задзекованє и предсидателя НСР, пише Аутономия.

