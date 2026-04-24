„Авантури єдного робота” премиєрно пред домашню публику (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – На 58. Драмским мемориялу Петра Ризнича Дядї, вчера 23. априла, члени дзецинскей драмскей секциї Драмского студия AРТ Дома култури Руски Керестур, премиєрно виведли представу Авантури єдного робота, за хтору режию подписую Ребека Планчак и Мирослав Малацко.

Текст писани по мотивох култного дзецинского романа Пинокийово авантури, италиянского писателя Карла Колодия, а дзецинска представа приказує свойофайтову сучасну верзию тей приповедки.

Представа провадзи авантури нєсташного Пинокия, хтори през рижни нєпредвидлїви ситуациї характеристични за єдного робота, на своїх гришкох, здобува важни животни и морални поуки.

У преполней Велькей сали Дома култури наступели аж 19 члени дзецинскей драмскей секциї, односно дзеци возросту од 3. по 6. класу основней школи – Марко Еделински, Олеґ Катона, Андрей Надь, Даниєл Винаї, Надя Станкович, Надя Варґа, Елена Варґа, Кристина Гарвильчак, Сара Малацко, Михаела Малацко, Михаела Сендерак, Лина Папуґа, Ена Сабадош, Хана Пашо, Лара Рац, Стефани Рац, София Сопка, Деяна Тот и Йована Кушич.

Технїчна потримовка – за музику бул задлужени Неманя Вукосав, майстор за шветло Мирослав Малацко хтори вєдно зоз Ребеку Планчакову обдумал и сценоґрафию и дзецински костими, а дизайн плакатoх поробела Сара Планчак.

Млади ґлумецки ансамбл уж на пондзелок, 27. априла зоз представу наступи и на Зонскей смотри дзецинскей театралней творчосци, хтора будзе отримана у Кули.