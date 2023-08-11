Авантуриста и креативец

Андрей Рац зоз Бачинцох одмалючка любел нї зоз чого направиц дацо нове, свойо. То го унапрямело на програмерство и електронїку зоз чим ше занїма у шлєбодним чаше. Тренира и бициґлизем, авантуриста є, та ужива у нових виволаньох и нє бої ше од нєпознатого.

Андрей, нєодлуга тринацрочни школяр седмей класи, прешлого мешаца ше випендрал на найвисши верх Словениї – Триґлав.

– Бул сом зоз моїм татом Дарком. Вон ище давно споминал же би любел кед бизме ше випендрали на Триґлав. Перше зме ше випендрали 13 километри под главни верх и два днї зме були у єдней горскей хижи. Вец зме предлужели далєй и випендрали зме ше на найвисши верх Словениї, на 2.864 метери надморскей висини. По тоту хижу нам требало шейсц годзини, а по верх и назад по хижу три годзини. Шлїдуюци дзень зме ше спущели скроз долу. Мали зме сайли за кваченє и кациґи. Нє бал сом ше, алє можем повесц же зме вистали. Було наисце добре чувство кед зме вишли на верх. Чувствовал сом ше шлєбодно – приповеда нам Андрей о тей возбудлївей авантури и додава же люби путовац зоз фамелию, а наймилша держава у хторей були му праве Словения и Австрия.

Уж три роки Андрей тренира у Бициґлистичним клубе Шид, а на тренинґи зоз Бачинцох до Шиду ходзи праве на бициґли.

– Кед сом престал тренирац кошарку, заинтересовал ме бициґлизем. На тренинґох гонїме бициґли по Сот и назад, а тренираме два раз, лєбо три раз до тижня. Дас годзину гонїме на тренинґу и прейдземе коло 30 километри, медзитим, понеже я и по Шид ходзим на бициґли, то вєдно коло 47 километри. Зоз Бачинцох по Шид ми на початку требало годзину, тераз дойдзем за пол годзини, а верим же то дораз будзе двацец минути. Однєдавна зо мну тренира и младша шестра Антония – бешедує Андрей, хтори ма и младшого брата Карла.

Уж вецей раз участвовал и на бициґлистичних змаганьох, а у ґрупних обегованьох достал и медалї.

– Затераз мам два медалї зоз ґрупних змаганьох. Обидва були на Берановцу у Кралєве. Освоєли зме друге и треце место. Кед ґрупне змаганє, кажде достанє даяку позицию. Єст осем круги, а боди ше достава на штвартим и осмим кругу. Бул сом и на поєдинєчних змаганьох у Шидзе, Ердевику, Зомборе, Новим Садзе, Челареве итд. Од опреми потребна спортска бициґла, дрес, кациґа, бициґлистични окуляри, фляшка за воду, специялни патики – шпринтерки, хтори ше заквачи на педали и вец нє мож одквачиц ногу, окрем кед ше ю поцагнє набок. Муши ше мерковац на дзири на драги, бо ше ценки ґуми лєгко пребию, алє и най ше нє збиєме зоз даким, цо зна буц опасне на обегованьох – гвари вон и визначує же ужива у бициґлизме, бо люби буц активни и бо упознал велїх пайташох.

Як зме уж и спомли, Андрей одмалючка любел майстровац, та нам виприповедал цо то вон шицко прави и як, алє и як ше заинтересовал за програмерство и електронїку.

– Мой пайташ достал од наставнїка технїчного плочу за програмованє и теди ше ми то попачело, та и я купел таку плочу. Учим зоз Ютʼюба, алє и сам вельо длобем, та дойдзем до ришеня. Правим лампи, авточка и подобне. Праве тераз робим на авту на далїнски. Сцем направиц же би бул як прави авто. Програмуєм го и мам цали код за ньго, а тераз чекам най ми сцигнє батерия. Авто бул зоз пластики на далїнски, лєм погубени, та сом наручел матичну плочу за сиґнали, за штири канали, и повязал мотори за лїво, право, напредок и назадок; повязал сом их на компютер и означел же хтори мотор за цо и вец повязал зоз контролором. Потим сом вжал микробит, то таке мале цо ше повязує зоз компютером. Мой компютер го препозна и вец мож положиц даяки код на ньго, повязовац на ньго грушочки, мотори и друге. Мам два далїнски за ньго, єден за воженє, а други за други команди – потолковал нам Андрей на концу як випатра и тот його нєкаждодньови гоби.

ПЛАНУЄ ШЕ УПИСАЦ ДО ҐИМНАЗИЇ ПО РУСКИ

Андрей у школи люби математику и физичне, а ходзи и на годзини руского язика з елементами националней култури.

– Найволїм кед ше рихтаме за змаганя. Любим ходзиц и до Руского Керестура, одкаль ми родичи, а док закончим основну школу, плануєм ше уписац праве до Ґимназиї по руски до Керестура – гвари Андрей.