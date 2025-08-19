РутенпресСпортТексти

Одбавене перше першенствене стретнуце

автор С. Саламун
ДЮРДЬОВ – У 1. колу Другей новосадскей лиґи, сезони 2025/2026, хторе одбавене внєдзелю, 17. юния у Дюрдьове, фодбалере ФК Бачка 1923 бавели зоз екипу ФК Стражилово зоз Сримских Карловцох. Стретнуце ше закончело зоз резултатом 2:2.

Ґоли за Бачку посцигли Деянович С. у 10. минути и Вуйович Д. у 14. минути. После того змаганя Бачка на 5. месце на таблїчки, зоз 1 бодом.

После законченей ярнєй часци фодбалскей сезони, Фодбалски клуб Бачка 1923 зоз Подручней лиґи Нови Сад спадла лиґу нїжей, до Другей Новосадскей лиґи.

