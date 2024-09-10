Бачка бавела нєришено

БЕОЧИН – У 4. колу Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, хторе одбавене 7. септембра у Беочину, фодбалере ФК „Бачка 1923” зоз Дюрдьова бавели нєришено у стретнуцу зоз фодбалерами ФК „Цемент”, а конєчни резултат бул 2:2.

Ґоли за Бачку посцигли Саша Рац у двацец пиятей минути и Деян Тривунович у пейдзешат другей минути. Жовти картон у екипи Бачки достали Янко Вуйович, Ратко Чирин и Деян Тривунович.

Домашнї ґоли посцигли у дзеветнастей и двацец осмей минути.

На стретнуцу додзелєни вельо жовти картони, по три обидвом екипом, цо нагадує же ше фодбалере на терену нє барз спортски справовали.

После того кола Бачка спадла на штернасте место на таблїчки зоз єдним бодом. У шлїдуюцим колу будзе перши општински дерби. Дюрдьовчанє на домашнїм терену дочекаю фодбалерох зоз Жаблю.