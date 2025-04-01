Без побиди и у тим колу

ДЮРДЬОВ – У 19. колу Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, хторе одбавене 30. марца у Дюрдьове, фодбалере ФК Бачка 1923 страцели у стретнуцу зоз фодбалерами ФК Цемент, зоз резултатом 2:3.

Ґоли за Бачку посцигнул Желько Тривунович у осмей и штерацец першей минути. Госци затресли мрежу домашнїх у 36, 44. и у 3. минути судийского надополнєня.

На стретнуцу додзелєне вельо жовти картони: штири домашнєй екипи и єден госцом.

После того кола Бачка спадла на штернасте место на таблїчки зоз седемнац бодами.

У шлїдуюцим колу дюрдьовских фодбалерох обчекує перши општински дерби. Вони ше стретню зоз фодбалерами ЖСК зоз Жаблю.