Бачка и далєй друга на таблїчки

НОВИ САД – У 24. колу ярнєй часци першенства Другей новосадскей, внєдзелю 5. мая одбавене стренуце медзи ФК Желєзнїчар и ФК Бачка 1923 зоз Дюрдьова.

Стретнуце закончене зоз резултатом 3:4 за дюрдьовчанох, а ґоли за дали, Надьфей Никола у 8. минути, Райко Станкович у 16. и 66. минути и Милан Роґич у 35. минути.

После того змаганя, ФК Бачка 1923 на таблїчки Другей новосадскей лиґи и далєй забера друге место зоз 51 бодом.

Шлїдуюце стретнуце дюрдьовски фодбалере буду бавиц на домашнїм терену на нєдзелю, 10. мая зоз дзешатопласованим ФК Гайдук зоз Ґардиновцох.

Стретнуце почнє на 17 годзин.