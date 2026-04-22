Бачка и далєй на трецей позициї

ДЮРДЬОВ – У 22. колу Другей новосадскей лиґи, у ярнєй часци першенства, внєдзелю, 19. априла у Беґечу одбавене стретнуце медзи домашнїм ФК Бачка и дюрдьовским ФК Бачка 1923.

Стретнуце закончене зоз резултатом 2:5 за дюрдьовски клуб, а ґоли за Бачку 1923 дали: у 27. и 90+4 минути нови бавяч у тей полусезони Стефан Максимович, у 53. минути Стефан Деянович и у 57. и 68. минути Милан Роґич.

После того змаганя, ФК „Бачка 1923” на таблїчки Другей новосадскей лиґи на трецим месце.

Шлїдуюце стретнуце за дюрдьовских фодбалерох будзе на домашнїм терену зоз дзешатопласованим ФК Центер зоз Нового Саду котри ма 22 боди. Стретнуце будзе на нєдзелю 26. априла на 16:30 годзин.