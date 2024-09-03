Бачка ище вше без бодох

ДЮРДЬОВ – У 3. колу Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, хторе одбавене 1. септембра у Дюрдьове, фодбалере ФК Бачка 1923 зоз Дюрдьова страцели у стретнуцу зоз фодбалерами ФК Фрушкогорского Партизана зоз резултатом 1:2.

Ґол за Бачку дал Стефан Тривунович у седемдзешат шестей минути. Жовти картон у екипи Бачки достали Стефан Деянович и Предраґ Маркович.

Госци ґоли посцигли у трицец шестей и седемдзешат дзевятей минути.

После того кола Бачка на тринастим месце без бодох.

У шлїдуюцим колу Дюрдьовчанє ше стретню зоз фодбалерами ФК Цемент зоз Беочину.