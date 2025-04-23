ФУТОҐ – У 22. колу Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, хторе одбавене 19. априла у Футоґу, фодбалере ФК ,,Бачка 1923” зоз Дюрдьова страцели на стретнуцу зоз фодбалерами ФК ,,Софекс”, зоз резултатом 2:1.

Ґол за Бачку посцигнул Миладин Срданов у трицец дзевятей минути. Жовти картон у екипи Бачкей достали Янко Вуйович, Райко Станкович, а Илия Данґубич после двох жовтих, достал и червени картон.

Домашня екипа посцигла ґоли у 27. и 39. минути.

Додзелєни три жовти картони домашнїм и штири жовти и єден червени Дюрдьовчаном.

После того кола Бачка на петнастим месце на таблїчки, зоз осемнац бодами.

Уж нєшка Дюрдьовчанє ше стретню зоз фодбалерами Омладинца, а на нєдзелю и зоз фодбалерами Борца зоз Нового Саду.