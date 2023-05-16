БУКОВЕЦ – У 25. колу Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, хторе одбавене 14. мая, фодбалере ФК Бачка 1923 зоз Дюрдьова страцелили од фодбалерох Фрушкогорского партизана зоз резултатом 6:1.

Перши ґол на стретнуцу бул за Партизан, у 20. минути, а пошвидко посцигли ище єден ґол у 36. минути. Гоч и фодбалере Бачки мали даскельо добри нагоди дац ґол, то им ше нє удало. Перши полчас закончени зоз резултатом 2:0.

У другим полчаше фодбалере Бачки бавели лєпше, алє то нє було досц. Свой перши ґол, а и остатнї на тим стретнуцу, посцигли у 57. минути, алє такой о два минути, у 59. минути, домашнї посцигли и треци ґол. Дзешец минути познєйше, у 69. минути Партизан посцигує штварти ґол. Уж ше помали могло знац хто будзе побиднїк на тим стретнуцу. Дюрдьовчанє ше намагали голєм затримали дотерашнї резултат, алє анї то ше им нє удало. По конєц стретнуца, домашнї посцигли ище два ґоли, у 78. минути и у 2. минути предлуженьох.

После того кола Бачка на пиятим месце на таблїчки зоз штерацец штири боди.

У шлїдуюцим колу дюрдьовски фодбалере на домашнїм терену привитаю фодбалерох зоз Темерину.