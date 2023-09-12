Бачка страцела на домашнїм терену

ДЮРДЬОВ – У 5. колу Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, хторе одбавене 10. септембра, фодбалере ФК „Бачка 1923” зоз Дюрдьова страцели у стретнуцу зоз фодбалерами ФК „Юґович” зоз Катю, зоз резултатом 0:3.

Стретнуце добре почало за домашню екипу зоз Дюрдьова. У першей половки першого полчаса бависко ше одвивало на процивнїковей часци терена. Дюрдьовчанє мали и вецей добри нагоди дац ґол, алє им ше то нє поспишело. Вец, нєдподзивано за дзевец минути фодбалером Юґовичу ше удало посцигнуц аж три ґоли. Перши ґол на стретнуцу бул у 25. минути, други у 31. и остатнї ґол на тим стретнуцу бул у 34. минути.

У другим полчаше фодбалере Бачки пробовали зменшац розлику у резултату, алє ше им нє удало.

После того кола Бачка спадла на дванасте место зоз трома бодами на таблїчки.

У шлїдуюцим колу дюрдьовских фодбалерох обчекує перше од трох, општинских стретнуцох. Вони ше шлїдуюцей нєдзелї з початком на 16:30 годзин стретню зоз фодбалерами ЖСК у Жаблю.