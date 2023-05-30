Бачка страцела у стретнуцу зоз Фрушкогорцом

СРИМСКА КАМЕНЇЦА – У 27. колу Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, хторе одбавене 27. мая, у Сримскей Каменїци фодбалере ФК Бачка 1923 зоз Дюрдьова страцели у стретнуцу зоз фодбалерами ФК Фрушкогорац зоз резултатом 1:2.

Перши ґол домашнї фодбалере Фрушкогорца посцигли уж у штвартей минути. У другим полчаше фодбалер Фрушкогорца у 82. минути посцигнул автоґол и резултат бул виєдначени, алє у истей минути домашнї посцигли ище єден ґол и стретнуце закончене зоз резултатом 2:1 за домашнїх.

После того кола Бачка ище вше на пиятим месце на таблїчки зоз штерацец штири боди. У шлїдуюцим колу, хторе уж 30. мая, дюрдьовски фодбалере на домашнїм терену дочекаю фодбалерох зоз Сириґу.