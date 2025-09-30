Бачка страцела на ище єдним стретнуцу

ДЮРДЬОВ – У 7. колу Другей новосадскей лиґи, внєдзелю, 28. септембра фодбалере ФК Бачка 1923 зоз Дюрдьова бавели на домашнїм терену зоз ФК Бачка зоз Беґечу. Стретнуце закончене зоз резултатом 1:2 за екипу зоз Беґечу. Ґол за дюрдьовску Бачку у 4. минути стретнуца посцигнул Никола Надьфей.

За Бачку бавели: Марко Байт, Урош Чеґар, Райко Панич, Никола Надьфей, Йован Вуйович, Драґан Тривунович, Райко Станкович, Милан Роґич, Стефан Деянович, Саша Рац, Деян Топчийов, Дьордє Миятов, Йован Панич и Жарко Тривунович.

После того змаганя Бачка 1923 на 10. месце на таблїчки Другей Новосадскей лиґи, зоз 7 бодами.

Шлїдуюце стретнуце дюрдьовска Бачка 1923 будзе бавиц на недзелю, 5. октобра у Новим Садзе на фодбалским терену ФК Центар котри на 9. месце зоз бодом вецей як цо ма дюрдьовска Бачка.

Стретнуце почнє на 15:30 годзин.