Бачка уписала єден бод

ДЮРДЬОВ – У 17. колу Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, хторе одбавене 17. марца у Дюрдьове, фодбалере ФК Бачка 1923 зоз Дюрдьова победзели у стретнуцу зоз фодбалерами ОФК Футоґ, зоз резултатом 3:2.

Домашнї ше од початку лєпше знаходзели на терену и частейше водзели лабду. Перши ґол на стретнуцу бул уж у 4. минути стретнуца, а посцигнул го млади бавяч дюрдьовскей Бачки Неманя Надьфей. Ище єдна лабда затресла процивнїцки ґол у 27. минути кед Стефан Деянович схопно копнул до лабди. Но, госци ше нє злєкли добрей орґанизациї домашнїх, та уж у 31. минути зменшали ґол розлику на 2:1. У 37. минути приходзи до виєдначованя резултату, понеже фодбалер Бачки, Ненад Дюрич, посцигнул автоґол.

У другим полчаше фодбалере обидвох екипох ше намагали бавиц ище лєпше и гоч по конєц випатрало же ше стретнуце закончи зоз нєришеним резултатом. Алє у 5. минути предлуженя Бачка посцигла свой треци и остатнї ґол.

На стретнуцу додзелєни штири жовти картони домашнїм и два фодбалером зоз Футоґу.

После того кола ФК Бачка 1923 на шестим месце на таблїчки зоз 24 бодами. У шлїдуюцим колу дюрдьовских фодбалерох у Сириґу чека стретнуце зоз другопласовану екипу ФК Сириґ.