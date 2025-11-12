Бачка зазначела ище єдну побиду

ДЮРДЬОВ – У 13. колу Другей новосадскей лиґи, внєдзелю, 9. новембра на стадиону у Дюрдьове фодбалере седмопласованого дюрдьовского Фодбалского клубу „Бачка 1923” бавели зоз пиятопласованим Фодбалским клубом „Динамо” зоз Будисави.

Стретнуце закончене зоз резултатом 1:0, а єдини ґол дал фодбалер дюрдьовскей Бачки Стефан Деянович у 71. минути. Дзекуюци тому ФК „Бачка 1923” на пиятим месце зоз 22 бодами.

Шлїдуюце стретнуце ФК „Бачка 1923” будзе бавиц у Лединцох зоз ФК „Виноґрадар”, на нєдзелю 16. новембра на 13 годзин.

Остатнє стретнуце тей часци сезони будзе на нєдзелю, 23. новембра на 13 годзин, кед ФК „Бачка 1923” дома дочека ФК „Борац” зоз Раковцу.