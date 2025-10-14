Бачка знова победзела  

ДЮРДЬОВ – У 9. колу Другей новосадскей лиґи внєдзелю, 12. октобра, фодбалере ФК „Бачка 1923” зоз Дюрдьова бавели на домашнїм терену зоз ФК „Железничар” зоз Нового Саду. Змаганє закончене зоз резултатом 2:0. Ґол за Дюрдьовски тим дали Саша Рац у 20. минути и Стефан Тривунович у 86. минути.

За ФК „Бачка 1923” бавели: Марко Байт, Драґан Тривунович, Раде Панич, Неманя Надьфей, Янко Вуйович, Любомир Тривунович, Урош Чеґар, Стефан Тривунович, Милан Роґич, Стефан Деянович, Саша Рац. Замена були Мирко Драґин, Дьордє Миятов, Йован Панич, Деян Вуйович и Оґнєн Маркович.

После того змаганя на таблїчки Другей новосадскей лиґи дюрдьовски ФК „Бачка 1923” на 7. месце, з 13 бодами.

Шлїдуюце змаганє будзе ше бавиц на нєдзелю на 15 годзин у Ґардиновцох зоз єденастопласованим ФК „Гайдук”.

У тей часци сезони будзе ище шейсц змаганя.