Багнїтка чува нашо доми

автор Ол. Папуґа
автор Ол. Папуґа

ВЕРБАС – У нововербаскей Грекокатолїцкей церкви святого Владимира внєдзелю, 5. априла, преславена Квитна нєдзеля.

Вельку Службу Божу служел парох нововербаски о. Данил Задрепко котри и пошвецел багнїтки. Красне число вирних було присутне на богослуженю, а з молитву и шпиванку возвелїчали и прикрашели Службу Божу. Як цо то обичай на Квитну нєдзелю, по законченю Служби Божей парохиянє могли вжац багнїтки и з нїма однєсц благослов и до своїх домох.

На нєдзелю и у грекокатолїцкей парохиї у Новим Вербаше будзе преславена Велька ноц, зоз вельконоцну Служба Божу, як и зоз пошвецаньом вельконоцних кошарочкох.

