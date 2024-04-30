Багнїтки преслава любови Христовей

НОВИ САД ‒ Новосадянє Квитну нєдзелю преславели у своєй Церкви св. апостолох Петра и Павла на Службох Божих дополадня и пополадню, хтори служел парох о. Юлиян Рац, а по законченю вирним подзелєни багнїтки.

У своєй казанї, о. Юлиян гварел же Исус Христос славно вошол до Єрусалиму, нє на парадним коню, алє на маґарчику. Нє сцел преславиц себе як цо то робя войсководителє и державнїки. Вон цар шицкого створеного, алє ше з тим нє хвалєл. Исус з любови ишол ґу церпеню, ґу шмерци, алє и ґу воскресеню. Зоз своїм воскресеньом дал людзом шлєбоду од шмерци.

Людзе хтори чекали месию же би их ошлєбодзел од рабства окупатора, Христови кричали „Осана!”. Лєм, дакус познєйше, кричали и „Розопнї го!” Ми меркуйме же бизме були вирни у любови ‒ потолковал о. Рац.